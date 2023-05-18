Садоводы назвали три способа, которые оградят урожай в саду от белок

Когда речь идет о вредителях в саду, мало кто вспоминает белок. Впрочем, эти животные могут разрушить урожай и доставить немалые хлопоты.

Белки могут быть не только навредить посевам, но и белки рыть норы и жевать листья. Опытные садоводы имеют три способа борьбы с этими грызунами, пишет Express.co.uk.

Когда садоводы впервые сажают цветы, они могут заметить, что луковицы довольно часто воруют белки. Чтобы избежать этого, стоит высаживать вокруг сада нарциссы и гиацинты. Эти цветы отпугивают вредителей.

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Еще одним методом является посыпание земли вокруг пряными или сильно благоухающими травами, такими как кайенский перец, чеснок и мята. Чтобы это сработало, садоводам важно периодически посыпать землю специями, особенно после дождя.

Отпугнуть белок также помогут касторовое масло и уксус. Распыление этих веществ вокруг сада позволит увести вредителей.

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