Садоводы объяснили, как правильно обрезать глицинию, чтобы превратить сад в сказку

Глицинии медленно созревают и имеют непродолжительный период цветения. Однако садоводы рискуют потерять изысканные цветы летом, если не будут придерживаться одного простого правила обрезки.

Вьющиеся растения, такие как глициния, требуют большего ухода, чем другие сорта. Об этом сообщает Express.co.uk.

Август является лучшим временем для обрезки глицинии, когда ароматное цветение достигает своего пика. Чтобы избежать вредных ошибок, следует придерживаться простого правила обрезки на пять почек.

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Обрезка вокруг пяти почек – это отличная сумма, поскольку это оставляет многое для продолжения роста, одновременно поощряя рост цветов, а не продолжение расширения самого растения. Это также лучший способ держать свое растение под контролем, не только предотвратить его перерастание, но и сохранить его аккуратный и презентабельный вид.

Предпосылка этой техники состоит в том, чтобы взять пару острых секаторов и снизить длинные волнистые побеги на пять почек назад к основанию.

В большинстве случаев это равняется примерно 20 см непрочного роста, и, как правило, это преимущественно слабые побеги. Любые побеги, которые короче этой длины, можно оставить нетронутыми, готовыми к цветению в следующем году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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