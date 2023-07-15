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Садоводы объяснили, когда нужно обрезать гортензии, чтобы они пышно цвели на следующий год

Анастасия Крыщук

Садоводы объяснили, когда нужно обрезать гортензии, чтобы они пышно цвели на следующий год

Гортензии – это достояние любого сада. Хотя эти растения не нуждаются в особом уходе, ежегодная крайне важна.

Чтобы убедиться, что цветы остаются в самом лучшем состоянии, эксперты по садоводству Haskins поделились информацией о том, когда нужно обрезать гортензии. Об этом сообщает Express.co.uk.

Существует две основные группы гортензий в зависимости от того, как они цветут: растения, цветущие на новых порослях, и цветущие на старых порослях.

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Первые шортензии формируют свои бутоны в начале лета и будут надежно цвести ежегодно, не требуя особого ухода. Специалисты утверждают, что лучшее время для обрезки этих видов гортензий – после цветения. Для этого садоводам следует удалять отцветшие головки цветов и обрезать ложные ветки.

Те сорта, которые цветут на старых порослях, относятся к дуболистному типу, отличающемуся эффектной осенней окраской и большим типом листьев. Лучшее время для обрезки – после того, как цветение увядает.

Садоводы также могут удалять мертвую древесину на растении весной, а не только летом. Эксперты утверждают, что распространенной ошибкой является обрезка до того, как цветы распустились, что приводит к отсутствию цветов в следующем году.

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