Садоводы посоветовали 3 действенных средства для быстрого заживления коры деревьев

Яблони, груши и другие плодовые деревья часто сталкиваются с такими проблемами как вредители, болезни, солнечные ожоги и последствия некорректной обрезки. В таких случаях древесина может начать гнить, что в конечном итоге приводит к формированию дупла, сообщает Pixel inform.

Поэтому следует уделить этим поврежденным местам соответствующее внимание. Если все будет сделано правильно, клетки камбия начнут восстанавливаться, и здоровая кора сформируется.

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Ниже вы найдете список из трех рецептов для смазки повреждений:

Для заживления древесных ран используйте раствор из коровяка и глины, принимая их в равных долях. Если коровяка нет под рукой, глину можно смешать с древесной золой. Процент золы должен быть вдвое меньше глины, и для лучшей адгезии можно добавить немного песка к смеси. В качестве альтернативы древесной золе можно использовать известь. Нужно сделать густой раствор извести и нанести его на поврежденные участки ствола дерева.

Напомним, мы уже писали, как вернуть гортензии к жизни.

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