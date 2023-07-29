Сальма Гайек рассказала о собственном лайфхаке, как скрыть седину

56-летняя актриса Сальма Гайек постоянно радует своих поклонников откровенными снимками в социальных сетях. Она не боится демонстрировать свой возраст и честно относиться к присутствию седины в своих волосах.

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Даже в моменты, когда решает скрыть серые пряди, Сальма не стесняется в своем Instagram поделиться полезным лайфхаком для женщин, которые тоже хотят выглядеть стильно и не прибегают к окраске волос.

Актриса раскрыла небольшую, но эффективную и простую тайну, которая помогает удачно скрыть седину. По ее словам, чтобы вскоре седина не становилась заметной на висках и у лба, просто нужно удерживать очки на своем месте, не поднимая их вверх. Это действительно помогает "вытянуть" седые волосы на поверхность и сделать их менее заметными.

"Вот мой совет по тому, как выглядеть стильно, не крася волосы. Просто не снимайте очки с головы! Привет, мудрость", – с юмором отмечает Сальма Гайек.

Звезда дала наглядный пример, демонстрируя, как этот совет работает на практике. Она показала две фотографии, одна из которых с ней в очках, а другая без них. И действительно, на фото, где она не носит очки, седину почти незаметно.

Сальма Гайек уверенно высказывается об открытом подходе к своему возрасту и облику, что делает ее еще более любимой среди поклонников. Ее полезные советы становятся инспирацией для женщин, желающих быть уверенными в себе и беречь свою природную красоту.

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