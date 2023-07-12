Саммит НАТО в Вильнюсе: Зеленский сказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на саммит НАТО в Вильнюсе заявил, что будет обсуждать с главами государств и правительств Альянса ряд вопросов, связанных с военной помощью, приглашением в НАТО и гарантиями безопасности для Украины.

Приоритетом для Украины новое вооружение и пакеты поддержки украинской армии на поле боя. Президент Зеленский заявил о необходимости получения военной помощи, которая будет усиливать обороноспособность Украины во встрече с вызовами и угрозами.

Вторым важным вопросом является приглашение Украины в НАТО. Зеленский отметил, что Украина уже услышала, что получит это приглашение, но его получение связано с условиями безопасности. Президент выразил желание обсудить этот вопрос с партнерами на саммите.

Третьим приоритетом являются гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться за получение гарантий, способствующих успешному вступлению страны в Альянс.

Президент отметил важность этих вопросов для Украины и подчеркнул готовность бороться за их реализацию. Он выразил надежду на конструктивный диалог с партнерами и поддержку со стороны НАТО в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, 11-12 июля в Литве в Вильнюсе проходит саммит НАТО, который должен определить путь Украины по членству в Альянсе и предоставление нашей стране гарантий безопасности. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что на этом мероприятии Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство выполняет требования по присоединению к Альянсу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!