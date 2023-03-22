Самодельный "дезодорант" для унитаза: как избавиться от неприятных средств в туалете

Как избавиться от неприятных запахов в туалете - как самостоятельно приготовить освежитель воздуха для унитаза

Освежитель воздуха для туалета можно сделать своими руками. Так вы сэкономите и избавитесь от неприятных запахов.

Для самодельного "дезодоранта" нужно приготовить очень простой раствор из подручных средств. Благодаря этому трюку туалеты будут чистыми и будут приятно пахнуть даже без разных дополнительных средств.

Как быстро промыть бачок унитаза внутри: забудете о налете и ржавчине

Как избавиться от неприятных запахов в туалете

В первую очередь приготовьтесь раствор из лимона и уксуса. Перелейте в бутылку с распылителем и выполните простейшие действия. Благодаря лимону будет приятный аромат, а уксус поглотит неприятные запахи и устранит известковый налет.

Что делать:

Налейте пол стакана уксуса и лимонного сока, смешайте и перелейте в бутылку с распылителем. Еще раз взболтайте для получения однородного раствора. Затем распылите этот раствор в унитаз и оставьте действовать на четверть часа. После этого смойте унитаз и почистите стенки.

Читайте также: Как быстро удалить ржавчину из унитаза – названы шесть самых эффективных средств

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!