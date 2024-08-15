Самое массовое за один раз: спецназовцы СБУ в Курской области пленили более 100 оккупантов вместе с ахматовцами (фото, видео)

Бойцы Службы безопасности Украины на Курском направлении фронта пленили более 100 российских солдат. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Как сообщает OBOZ.UA, спецназовцам ЦСО "А" СБУ удалось найти и захватить ротный опорный пункт, разветвленный и укрепленный со всех сторон. У этого опорного пункта были подземные коммуникации и помещения для проживания личного состава. Здесь размещались столовые, оружейная комната и даже бани.

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Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ

Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ

Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ

Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ Взятие оккупантов в плен на Курщине. Источник: СБУ

По данным издания, спецназовцы взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил россии и подразделения "Ахмат".

Враг не собирался сдаваться в плен, о чем свидетельствовали запасы провизии и боеприпасов.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видео-обращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

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