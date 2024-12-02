Самые большие долларовые приросты Bitcoin: 5 ключевых событий этой недели

Bitcoin продолжает радовать своих долгосрочных держателей, оставаясь близким к отметке в $100,000 и устанавливая новые рекорды роста и рыночных настроений. Вот пять главных событий этой недели, связанных с Bitcoin.

1. Bitcoin близок к $100,000

Bitcoin остаётся у отметки $95,000, притягательно близкой к шестизначной цели. Ноябрь подтвердил прорыв цены, а успешный тест уровня поддержки в $91,000 привёл к 7% росту. Аналитики, такие как Rekt Capital, отмечают, что закрытие дневной свечи выше $97,450 может стать стартом нового рывка к $100,000. В то же время поддержка остаётся сильной на уровнях $95,000 и $90,000.

2. Рекордный ноябрь для Bitcoin

Ноябрь 2024 стал месяцем с самыми крупными долларовыми приростами в истории Bitcoin: закрытие на уровне $96,400. Несмотря на этот рекорд, прирост в 37% в процентном выражении не сравнится с пиками предыдущих бычьих рынков. Аналитики считают, что это лишь начало, а в ближайшие месяцы могут появиться значительные возможности для долгосрочной прибыли.

Ключевая цитата: "Настоящий FOMO начнётся выше $100K", — заявил Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments. Прорыв этой отметки может запустить параболический рост, вызванный розничными инвестициями.

3. Стабильность рынка поддерживает дальнейший рост

Несмотря на близость к историческим максимумам, уровни финансирования остаются стабильными. Это указывает на здоровое состояние рынка без признаков перегрева, что отличает текущий рынок от бычьего ралли 2021 года. Аналитики считают эту стабильность положительным признаком для дальнейшего роста.

4. Данные по занятости в США и решение ФРС по ставкам

На этой неделе ключевые отчёты по рынку труда США окажут влияние на макроэкономические настроения перед заседанием Федеральной резервной системы 18 декабря. Ожидается снижение ставки на 0,25%, что может стать катализатором для нового рывка Bitcoin. Однако, если ставки останутся без изменений, возможна коррекция на рынке.

5. "Золотой крест" сигнализирует резкий рост

Ончейн-метрики показывают редкий бычий сигнал для Bitcoin. Индикатор Spent Output Profit Ratio (SOPR) сформировал "золотой крест", что всего второй раз случается в этом цикле. Исторически такие события предшествовали резким ценовым скачкам в течение двух месяцев, что указывает на возможное ускорение роста до конца 2024 года или в начале 2025 года.

Вывод

Путь Bitcoin к $100,000 поддерживается сочетанием технической силы, стабильности рынка и макроэкономических катализаторов. С ростом бычьих настроений и ключевыми индикаторами, сигнализирующими о продолжении роста, рынок может вступить в следующую фазу экспоненциального роста.

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