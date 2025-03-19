Самые экономичные автомобили с пробегом: ТОП-5 бюджетных моделей, которые не ударят по кошельку

Бюджетные автомобили с низким расходом топлива пользуются повышенным спросом на вторичном рынке. Это и неудивительно, потому что они дают возможность экономить сразу в двух направлениях, поэтому покупатели стремятся найти лучшие варианты среди подержанных авто.

Эти модели помогут реже посещать АЗС, а сэкономленные средства можно будет потратить на что-то приятное. OBOZ.UA поделился подборкой из пяти лучших авто с пробегом, которые отличаются своей экономичностью.

Топ-5 самых экономичных авто на вторичном рынке:

1. Dacia Sandero;

Dacia Sandero Stepway. Источник: wiki Dacia Sandero Stepway. Источник: wiki

2. Honda Jazz;

Honda Jazz. Источник: wiki Honda Jazz. Источник: wiki

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3. Toyota Prius;

Toyota Prius. Источник: wiki Toyota Prius. Источник: wiki

4. Toyota Yaris;

5. Ford Fusion Energi.

Востребованные гибридные модели Toyota Prius и Ford Fusion Energi, несмотря на сложную конструкцию, всегда славились своей высокой надежностью.

Модели Dacia Sandero, Honda Jazz и Toyota Yaris – это отличные компактные автомобили, которые держат марку даже на вторичном рынке.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных подержанных авто в Украине.

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