Самый дорогой индийский фильм, частично снятый в Киеве, выиграл "Золотой глобус"

Одну из самых ярких сцен индийского фильма "RRR" снимали на территории Мариинского дворца в Киеве.

Он выиграл престижную кинопремию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню, которая называется "Naatu Naatu" (на украинском – "Танцуй, танцуй"). В этой сцене в Киеве, главные герои – индийские актеры и танцоры Н.Т. Рама Рао-младший и Рам Чаран Тедж, танцуют именно под эту песню.

"Это та песня из кинофильма, под которую сейчас вместе танцуют дети и взрослые. Эта песня покорила сердца и разум любителей кино", – пишет BBC.

Автором музыки является известный индийский композитор М.М. Кееравани, исполнителями стали певцы Кала Бхайрава и Рахул Сиплигундж. Кееравани рассказал, что попросил автора песни К.С. Чандрабосе сделать ее такой, чтобы оба исполнителя главной роли "вызвали восхищение и энтузиазм своим танцем".

Композитор М.М. Кееравани с ''Золотым глобусом'' за песню для фильма RRR

Фильм RRR на языке телугу, который является одним из 22 официальных языков Индии, снимали несколько лет, а сцена в Киеве была снята в августе 2021 года. В прокат фильм вышел в марте 2022 года и доступен для просмотра на Netflix.

Отмечается, что для съемок выбрали Киев, так как из-за распространения нового штамма коронавируса британские актеры, задействованные в съемках, не могли попасть в Индию, а индийская съемочная группа – в страны Европейского Союза. И чтобы снять некоторые сцены, выбрали Украину, в частности Киев и Межигорье.

Основательница украинской кинокомпании 435 Films Анна Паленчук рассказала, что Мариинский дворец понравился режиссеру фильма С. С. Раджамолли. Разрешение получили в Офисе президента Украины.

"Конечно, у них была возможность построить такую декорацию в Индии. Но когда господин Раджамоли увидел Мариинский дворец, он сказал, что это именно то здание, которое он представлял для этой сцены", – сказала она.

По словам Анны Пленчук, президент был очень настроен на развитие киноиндустрии и на сотрудничество с Индией как с точки зрения политики, так и с точки зрения экономики и туризма. Она рассказала, что фильм будет снимать самый известный индийский режиссер, которого можно назвать "индийским Стивеном Спилбергом".

В постановке танцевальных сцен фильма в Киеве также участвовали украинские хореографы Елена Шоптенко и Максим Леонов. Паленчук надеется, что фильм RRR покажут на большом экране в Киеве при участии режиссера Раджамоли после победы.

"RRR" считается самым дорогим фильмом в истории индийского кино. Он рассказывает историю двух легендарных революционеров и отражает исторические события борьбы индийцев за независимость от Британской империи в 1920-х годах.

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