Самый массированный удар с начала войны: российская армия атаковала Лозовую Харьковской области (фото, видео)

В результате ночного удара по городу Лозовая на Харьковщине погиб один человек, еще десять человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский, ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

По словам главы города, это была самая масштабная атака на Лозовую с начала полномасштабного вторжения. Разрушений испытала критическая инфраструктура, повреждены многоэтажные дома и частные дома. На месте работают спасатели, медики и аварийные службы.

ГСЧС уточнила, что в результате обстрела погиб мужчина, а еще десять человек, в том числе двое детей, получили травмы разной степени тяжести.

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Утром 5 августа часть города оставалась без света. Самые серьезные перебои зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Екатериновском старостинском округе. Коммунальщики также работают над возобновлением подачи воды. Из-за разрушения инфраструктуры в городе изменены маршруты общественного транспорта.

"Этой ночью россияне устроили настоящий террор против мирного населения, которое просто спало в своих домах", - подчеркнул Сергей Зеленский.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.

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