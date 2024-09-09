Самый опасный птенец в мире: в Британии вылупился 'особый малыш' (фото, видео)

В Великобритании в парке птиц Birdland произошло значимое событие – вылупился птенец южного казуара, одной из самых нелетающих птиц и самых опасных птиц. Этот вид известен своим агрессивным характером и острыми, как кинжалы, когтями длиной 10 сантиметров, что делает его одной из самых грозных птиц в мире.

Это первый птенец казуара, появившийся в парке за 25 лет попыток разведения, сообщает The Telegraph. Рождение маленького казуара стало четвертым подобным случаем в Европе в 2024 году, что делает событие еще более значимым для Birdland.

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Родители новорожденного птенца - самец из нидерландского парка "Авифауна" и самка из Франкфурта-на-Майне. Пара проживает в Birdland с 2012 года, и вот наконец-то появилось их потомство. По словам директора парка Алистера Кина, увидеть маленький рыжий птенец, исследующий мир под присмотром отца, стало для всех особым моментом.

Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS

Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS

Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS Птенец казуара. Источник: Birdland Park & Gardens / SWNS

Казуары – опасные птицы, и уход за ними требует осторожности. Чтобы не беспокоить их при высиживании, команда Birdland использовала видеонаблюдение. Самец казуара, как и в природе, ухаживает за яйцами и птенцами, являющимися редким явлением в мире животных.

После вылупления отец продолжает заботиться о птенцах, учит их находить пищу и защищает от опасностей. Казуары остаются с отцом до 16 месяцев, после чего начинают самостоятельную жизнь.

Южные казуары обитают в тропических лесах Индонезии, Австралии и Папуа-Новой Гвинее. Хотя они не могут летать, эти птицы способны бегать со скоростью до 80 км/ч и прыгать на высоту до 2 метров. Вырубка лесов и человеческая деятельность создают опасности для их выживания.

Напомним, в Австралии нелетающая птица казуар плавала в Коралловом море.

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