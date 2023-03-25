Самый полезный весенний суп из крапивы и одуванчика: пошаговый рецепт
Весна – время не только для более частых прогулок на свежем воздухе, но и для кулинарных экспериментов. Ведь за последние две недели теплой погоды уже успели вылезть ростки крапивы и одуванчика.
Именно в них содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые помогут восстановить организм после зимы. Предлагаем вам рецепт так называемого "зеленого" супа, что не оставит вас равнодушными к своему невероятному вкусу.
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Какие продукты нужно приобрести:
- Листья крапивы и одуванчика – 300 граммов
- Картофель – 2 штуки
- Лук репчатый – 1
- Морковь – 1
- Курица – 300 граммов
- Чеснок – 2 зубчика
- Яйца – 3 штуки
- Лавровый лист – 2 штуки
- Соль – ⅓ ч. л.
- Черный молотый перец – по желанию
Как приготовить:
- Сварите бульон из курицы, достаньте мясо и порежьте его, снова бросьте в кастрюлю.
- Добавьте в бульон измельченный лук, морковь и картофель.
- Посолите.
- Варите на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.
- Отдельно сварите яйца. Затем очистите их и либо измельчите на крупной терке, либо перережьте пополам.
- Крапива и одуванчик хорошо промойте и порежьте мелко. Когда суп будет почти готов – вбросьте в него порезанную зелень, измельченные яйца и лавровый лист.
- По желанию присыпьте перцем.
- Проварите еще 5-7 минут и затем выжмите в суп чеснок. Накройте крышкой, чтобы суп настоял и подавать на стол.
Кстати, яйца в суп можно добавлять уже при подаче – разрезанное пополам яйцо выложите в глубокую тарелку и сверху налейте суп.
Приятного аппетита!
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