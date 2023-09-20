Самый простой рецепт хрустящих яблочных пирожков

С этим рецептом от Shuba справится и новичок. Для него не нужно замешивать тесто, не понадобится уже готовое магазинное тесто и даже лаваш.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Масло сливочное 73% – 20 г

Сахар – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Корица молотая – 1 ст. л.

Хлеб белый, ломтик – 5 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

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Способ приготовления:

Яблоки мелко нашинкуйте и жарьте на сливочном масле 2 минуты. Посыпьте сахаром, добавьте мед, размешайте и тушите до испарения жидкости. Добавьте корицу.

Ломтик белого хлеба раскатайте. Взбейте яйцо и смажьте хлеб по периметру. В центр положите столовую ложку внутренности. Сдвиньте ее на половину хлеба. На второй половине сделайте небольшие надрезы. Сверните хлеб пополам. Прижмите края вилкой.

Пирожки выложите на застеленный пергаментом противень. Смажьте смесью яйца с водой. Запекайте в духовке при 180 С в течение 15 минут.

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