Самый простой рецепт: Как приготовить ленивые голубцы на каждый день

Приготовление "ленивых" голубцов – это быстрый и вкусный способ приготовить обед или ужин для всей семьи. Даже если вы готовите это блюдо несколько раз в неделю, оно не надоедает благодаря возможности варьировать ингредиенты и сопутствующие гарниры.

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Вы можете добавить к этим голубцам разные ингредиенты, такие как паприка, рис, лук и многие другие, чтобы создать разнообразные вкусовые комбинации. Некоторые даже экспериментируют и готовят голубцы с гречкой или манной крупой. Давайте рассмотрим рецепт "ленивых" голубцов с сайта NV.ua, который расширит ваши кулинарные возможности.

Ингредиенты для голубцов:

Растительное масло – 30 мл;

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Капуста - 250 г;

Мясной фарш – 350 г;

Соль – 0,5 ч. л.

Ингредиенты для зажарки:

Растительное масло – 30 мл;

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Болгарский перец – 0,5 шт.;

Помидоры – 2 шт.;

Чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле. Добавьте натертую морковь к луку и обжарьте несколько минут. Натрите капусту и добавьте ее в смесь с морковью и луком, помешав. Солите капустную массу и расставляйте ее в глубоком сосуде. Разместите мясной фарш, специи и хорошо перемешайте. Разделите смесь на 6 частей и сформуйте из них котлеты. Обжарьте котлеты на умеренном огне по бокам на растительном масле. Снова нарежьте лук и натрите морковь, обжарьте их в той же сковороде. Добавьте соломкой нарезанный болгарский перец и прокрутите через пресс чеснок. Добавьте тертые помидоры в овощную смесь, солите и перчите по вкусу, перемешайте и выложите в форму для запекания. Уложите обжаренные котлеты на зажарку и накройте фольгой. Запекайте голубцы в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.

В результате вы получите сочные котлеты в поджарке, похожие на обычные голубцы. Их можно подавать с картофельным пюре, крупами, макаронами или употреблять в качестве самостоятельного блюда.

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