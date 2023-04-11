Самый удобный способ натереть имбирь на терке: простой лайфхак

Имбирь – это пряный корень, который используется во многих кулинарных рецептах для придания освежающего или острого вкуса. Однако натирать имбирь на терке может быть вызовом из-за его узловатой текстуры и сочности. Но не беспокойтесь, есть один лайфхак, который делает этот процесс очень простым – заморозка имбиря.

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Имбирь обладает богатым набором полезных свойств, делающих его популярным продуктом в кулинарии и пищеварительной медицине. Имбирь обладает мощными антивоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, что делает его полезным для поддержания иммунной системы, снижения воспаления в организме, улучшения пищеварения и уменьшения риска развития хронических заболеваний.

Шеф-инструктор из Института кулинарного образования (Нью-Йорк, США) Кирин Болдвин поделилась интересным лайфхаком по поводу натирания имбиря на терке. Она рассказала, что легко натереть на терке именно замороженный имбирь, и даже не нужно отслаивать его кожуру, которая обычно может быть достаточно узловатой.

Болдвин раскрыла, что она сама постоянно использует этот трюк дома, сохраняя имбирь в морозилке. Когда ему нужно натереть имбирь, она вынимает замороженный корень и натирает на терке столько, сколько ей нужно. Это упрощает процесс натирания имбиря, обеспечивая легкое натирание даже без очищения от кожуры.

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