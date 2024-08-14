Сбивали с автоматов: появилось видео атаки дронов по самолетам на аэродроме Саваслейка

В сети появилось видео, как дроны атаковали российские самолеты, которые были "припаркованы" на аэродроме Саваслейка Нижегородской области рф. На кадрах слышны автоматные очереди и можно увидеть, как дрон врезается в аэродром и взрывается.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, за ударами по аэродромам России в ночь на 14 августа стоят украинские спецслужбы. Это была спецоперация, направленная на невозможность использования этих объектов российской авиацией для атак по украинским городам и линии фронта.

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Издание сообщило, что в ночь на 14 августа Силы обороны Украины при координации Службы безопасности нанесли серии точных ударов по четырем военным аэродромам на территории России.

Отмечается, что применение дальнобойных беспилотных летательных аппаратов позволило совершить самую большую за время полномасштабной войны атаку на российские авиабазы. В частности, мощные взрывы прогремели на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

По информации из открытых источников, российская система противовоздушной обороны оказалась неспособной противостоять атаке. Местные жители и российские пропагандисты сообщают о значительных разрушениях авиационной инфраструктуры.

"Это была спланированная операция, целью которой было ослабить наступательный потенциал российской авиации", – отметил собеседник OBOZ.UA в СБУ. По его словам, украинские спецслужбы продолжат работу в этом направлении, чтобы лишить врага возможности наносить удары по мирному населению.

Оценка масштабов нанесенного ущерба продолжается. По предварительным данным, в результате атаки были уничтожены несколько вражеских самолетов и повреждена авиационная техника.

OSINT-сообщество CyberBoroshno пишет, что на месте удара дрона на аэродроме стоял борт, очень похожий хвостовой частью на Миг-31К.

Миг-31К. Источник: t.me/kiber_boroshno Миг-31К. Источник: t.me/kiber_boroshno

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии: Саваслейка в Нижегородской области России (660 км от границы Украины), Борисоглебск и Балтимор (в Воронежской области).

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