Щедрый вечер 2023: лучшие щедривки для детей и взрослых на украинском языке

В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Старый новый год, или "Щедрый вечер", который также называется Маланка, которое, как утверждают этнологи, является нашим древнейшим праздником. По традиции в этот день молодежь наряжалась в Маланку и ходила по селу, а также распевала специальные песни-щедровки. Эти традиции через столетие дошли до наших дней. Щедровать могут как дети, так и взрослые. Сегодня мы подобрали для вас самые лучшие украиноязычные щедривки.

Щедровки для взрослых

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Дай Меланочці ковбаски,

Огірочка і намазки,

Бо припасів в вас нівроку!

Добрий вечір! З Новим роком!

***

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за ті нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені - там сміх

А з неба сипле-сипле сніг.

***

Послала нас мати в село щедрувати.

А батько сварився, щоб не барився.

А мати казала, щоб ви дали сала.

Виносьте книш, бо впущу в хату миш!

Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!

Дайте ще й кишку-з'їм у затишку!

Дайте, дядьку, п'ятака,

А ви, тітко, гроші,

Будьте хороші! Добрий вечір!

***

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва предвічного Сина.

(Приспів): Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Не білі перини Богові стелила,

На в’язочці сіна Вічного зложила.

Не поміж царями Господь нам явився,

А між вівчарями в яслах положився.

А небесні духи в синяві співають,*

Пастерів убогих до стайні скликають.

Пастирі убогі до стайні приходять,

На в'язочці сіна Господа знаходять.

А на світлім сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Золото і ладан, миро вони взяли,

І в Єрусалимі за Христом питали.

Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,

А в убогій стайні в місті Вифлеємі.

Убогим вертепом царі не гордили,

Христови всі дари і поклін зложили.

І ми Христа Бога всі радо вітаймо,

Разом з пастирями весело співаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Щедровки для детей

***

Щедрик добрий.

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка —

То пампушка,

Що й щедреник –

То й вареник.

***

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червинців,

Усім дітям по червінцю.

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров'ям,

Щастям, здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

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