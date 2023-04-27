Сделайте всего два действия: Как сохранить заряд на смартфоне

Эксперты дали советы, как сохранять заряд смартфона на более длительный период времени и сохранять доступ к сети и принимать звонки.

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Есть случаи, когда мобильное устройство нельзя подзаряжать в течение нескольких дней подряд, например, при загородной поездке, командировке или когда зарядное устройство вышло из строя. Но есть два простых действия, которые можно выполнить, чтобы батарея держалась дольше и не разряжалась так быстро.

Уменьшение яркости экрана является одной из наиболее распространенных причин быстрой разрядки батареи. Если вы собираетесь далеко путешествовать, снизьте яркость экрана, чтобы батарея держалась дольше. При необходимости яркость можно увеличить.

Выключение вибрации может помочь сохранить заряд батареи. Большинство людей не знает, что отключение вибрации может сохранить заряд батареи. Вибрация при наборе номера или текста не имеет смысла, поэтому ее можно отключить, чтобы сохранить заряд батареи.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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