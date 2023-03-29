Секрет в пропорции продуктов: как приготовить идеальное тесто на пиццу

Пицца – очень популярное блюдо среди украинцев. Ее можно заказать практически в любом заведении, но лучше приготовить самому, ведь тогда вы будете точно знать, что в ее состав попали только самые свежие продукты.

Если вы новичок в кулинарных делах, то мы поможем вам подготовить тесто для пиццы, которое будет простым в приготовлении, а на выходе – не рвется и не липнет в руки.

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Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом теста, который он позаимствовал на Сицилии.

Вам понадобятся следующие продукты:

200 мл теплой воды

10 г прессованных дрожжей

0,5 ч.л. сахара

400 г муки

щепотка соли

1 ст.л. оливкового масла

Как приготовить:

Нагрейте воду 40 градусов и растворите в ней дрожжи и сахар. Размешайте, сыпьте соли и снова перемешайте. Затем постепенно к смеси добавьте просеянную муку и замешивайте тесто лопаткой. Продолжая вымешивать, добавьте растительное масло и вымесите тесто повторно. Переложите тесто на поверхность, помятую мукой, и хорошо вымесите. Оно не должно липнуть в руки. Затем тесто отправьте в большую миску, накройте полотенцем и ждите, чтобы оно поднялось. Тесто должно стоять в тепле.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусную пиццу на сковороде за 10 минут.

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