Секрет в пропорции продуктов: как приготовить идеальное тесто на пиццу
Пицца – очень популярное блюдо среди украинцев. Ее можно заказать практически в любом заведении, но лучше приготовить самому, ведь тогда вы будете точно знать, что в ее состав попали только самые свежие продукты.
Если вы новичок в кулинарных делах, то мы поможем вам подготовить тесто для пиццы, которое будет простым в приготовлении, а на выходе – не рвется и не липнет в руки.
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Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом теста, который он позаимствовал на Сицилии.
Вам понадобятся следующие продукты:
- 200 мл теплой воды
- 10 г прессованных дрожжей
- 0,5 ч.л. сахара
- 400 г муки
- щепотка соли
- 1 ст.л. оливкового масла
Как приготовить:
- Нагрейте воду 40 градусов и растворите в ней дрожжи и сахар. Размешайте, сыпьте соли и снова перемешайте.
- Затем постепенно к смеси добавьте просеянную муку и замешивайте тесто лопаткой. Продолжая вымешивать, добавьте растительное масло и вымесите тесто повторно.
- Переложите тесто на поверхность, помятую мукой, и хорошо вымесите. Оно не должно липнуть в руки.
- Затем тесто отправьте в большую миску, накройте полотенцем и ждите, чтобы оно поднялось. Тесто должно стоять в тепле.
Раньше мы писали о том, как приготовить вкусную пиццу на сковороде за 10 минут.
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