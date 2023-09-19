Секреты королевского ухода: семь средств красоты Клеопатры, которые можно применять сегодня

Согласно историческим источникам известно, что Клеопатра была чрезвычайно привлекательной женщиной, которая умела ухаживать за своей внешностью. Некоторые из ее секретов красоты остались документированными, и современные женщины могут испытать их на себе.

Об этом пишет ТСН.

Вот несколько из самых известных ритуалов Клеопатры, которые помогали ей оставаться молодой и красивой.

Овсяный скраб для лица

Клеопатра использовала овсяные хлопья не только в пищу, но и как скраб для лица. Можно легко приготовить подобный скраб дома, смешав мелкие овсяные хлопья с теплой водой и используя их для массажа лица.

Тоник для лица с розовой водой

Розовая вода служила для Клеопатры в качестве тоника для увлажнения ее кожи. Она применяла этот продукт, чтобы придать лицу гладкость и сияние.

Солевой скраб для тела

Клеопатра использовала скрабы на основе морской соли для ухода за своей кожей. Вы можете приготовить подобный скраб дома, смешав морскую соль со сливками и используя его для массажа тела.

Молочная ванна

Клеопатра славилась приемом молочных ванн, используя ослиное молоко, миндальное масло и мед. Эта процедура помогала ей поддерживать мягкую и сияющую кожу.

Крем для рук с пчелиным воском

Клеопатра использовала крем на основе сока алоэ, миндального масла и пчелиного воска для ухода за кожей рук. Вы можете приготовить подобный крем дома.

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Теплые масла для волос

Клеопатра использовала подогретые масла для поддержания здоровья и блеска волос. Вы можете повторить этот ритуал, смешав оливковое и касторовое масло.

Маска для лица с белой глиной

Клеопатра использовала маски на основе белой глины для ухода за лицом. Этот компонент можно обнаружить во многих косметических продуктах.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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