Семь функций микроволновки, о которых вы не знали: это облегчит вам жизнь

Микроволновка – один из тех приборов, которые обязательно должны быть на каждой кухне. Когда дело доходит до размораживания пищи или разогрева блюд, мы обращаемся к нему.

Однако мало кто знает, что микроволновка имеет и другие очень практичные и полезные функции. Об этом пишет Sante+.

Было бы недостаточным использованием вашей микроволновки, чтобы просто разогреть остатки пищи. Ниже вы будете поражены тем, на что способно это устройство.

Скрытые функции микроволновки

Приведенные ниже способы использования являются доказательством того, что ваша микроволновка, вероятно, является наиболее универсальным прибором на вашей кухне, который не используется в полной мере.

1. Используйте микроволновку, чтобы вспенить молоко.

Если вы хотите получить приятную пену для капучино, вам не нужна дорогостоящая кофемашина. Нужно только перелить молоко (не переборщить, чтобы осталось место для пены) в стеклянную емкость с крышкой, затем поставить в микроволновку на 60 секунд, не закрывая. Вынув, закройте емкость, а затем энергично встряхните ее примерно двадцать секунд, и ваш мусс будет готов.

2. Легко почистить чеснок с помощью микроволновки.

Ваша микроволновка также может помочь вам не тратить слишком много времени на очистку зубчиков чеснока. Для этого поместите зубчик чеснока в микроволновку на 15-20 секунд. Вы можете заметить, что после этого кожа высохнет и будет легче отслаиваться.

3. Приготовление бобовых с помощью микроволновки.

Приготовление бобовых, таких как чечевица и фасоль, требует многочасового или даже ночного замачивания. Если вы не хотите ждать так долго, ваша микроволновка может прийти вам на помощь.

Для этого поместите фасоль в миску и залейте водой так, чтобы она была полностью покрыта. Добавьте в миску чуть-чуть пищевой соды, а затем поставьте в микроволновку на 10 минут.

4. Поджарить орехи в микроволновке.

Если у вас мало времени, вы можете поджарить орехи в микроволновке, хотя принято это делать в духовке. Для этого разложите орехи на тарелку, поставьте ее в микроволновку, а затем нагрейте микроволновку в течение 2-3 минут, пока орехи не начнут пахнуть.

5. Продезинфицируйте разделочную доску с помощью микроволновки.

Разделочные доски являются настоящим рассадником бактерий. Однако вы можете продезинфицировать их с помощью микроволновки.

Не забудьте предварительно вымыть их поверхность половинкой лимона. Затем поместите доску в микроволновку на одну минуту, установив ее на максимальную мощность. Ваша разделочная доска должна быть полностью продезинфицирована, когда ее получите.

6. Продезинфицируйте губку с помощью микроволновки.

Мы часто выбрасываем наши кухонные губки после нескольких использований, но вам больше не придется этого делать. Вы можете продезинфицировать губку в микроволновке, одновременно избавившись от неприятного запаха. Для этого замочите ее в растворе воды и белого уксуса или лимонного сока. Затем нагрейте губку в микроволновке на высокой мощности в течение одной минуты.

7. Получите больше цитрусового сока с помощью микроволновки.

Когда вы выжимаете цитрусовый фрукт, чтобы извлечь из него сок, возможно, вы не сможете вытащить его полностью. Однако этого можно добиться, просто нагрев цитрусовые в микроволновке примерно на 30 секунд. Таким образом вы сможете выжать его из микроволновки до последней капли.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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