Семь секретов выращивания большого и здорового чеснока

Как вырастить чеснок в домашних условиях - секреты выращивания чеснока

Вырастить крупный чеснок вполне возможно, если соблюдать определенные правила. В частности, выберите солнечный участок и подпитывайте растение.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, что главный секрет крупного чеснока – это посадка больших зубчиков. Он ведь не может вырасти сильно больше посадочного материала.

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Второй важный секрет – постоянный полив, особенно при засушливой погоде. Растение должно получать воду регулярно, в частности в период срыва головок. Однако не стоит заливать чеснок.

Кроме этого, нельзя загущать посадку, высаживать головкой нужно в первый раз на глубину 5-6 см с интервалом 10-15 см.

Не менее важен выбор правильного места для посадки. Учтите, что чеснок должен выращиваться на солнечном участке с хорошей дренажной системой.

Также чеснок нуждается в подкормке, особенно в период активного роста. Используйте комплексные и органические удобрения.

Помните, что нужно обрезать и удалять цветоножку, чтобы не отнимать в рост энергию, тратящуюся на формирование головок.

Храните чеснок в холодном и сухом месте при температуре 0-5 ℃ и влажности 70-75%.

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