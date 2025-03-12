Сенатор Линдси Грэм призвал РФ к 30-дневному перемирию: пригрозил жесткими санкциями

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что Россия согласится на предложенное "30-дневное перемирие". В противном случае, по его мнению, следует немедленно ввести против Москвы новые санкции.

Об этом написал Линдси Грэм в соцсети Х. Грэм отметил, что положительно воспринял новость о готовности Украины принять инициативу США по поводу 30-дневной паузы в боевых действиях.

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"Команде Трампа респект за это предложение. Теперь остается дождаться реакции России. Если она откажется - должны ввести санкции", - подчеркнул сенатор.

Он также подчеркнул, что будет добиваться принятия ограничений, предусмотренных Конгрессом США. Эти санкции не только ударят по российской экономике, но и коснутся тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители — нефть, газ и уран.

"Россия уже давно должна почувствовать сокрушительное экономическое давление из-за своего жестокого вторжения в Украину", - резюмировал Линдси Грэм.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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