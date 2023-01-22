Сеть умилило видео с маленьким мальчиком, который спел "Ой у лузі червона калина"

В сети показали чувствительное видео о ребенке, который спела патриотическую песню об Украине

Украинские пограничники показали чувствительное видео с маленьким мальчиком. Ребенок спела патриотическую песню "Ой, у лузі червона калина".

Сеть умилила видео, опубликованное пресс-службой Государственной пограничной службы Украины. Однако некоторые заметили, что ребенка было лучше одеть в вышиванку, а не в военную форму.

Отмечается, что маленький Давид из Винницкой области.

"Как и все сознательные украинцы, сегодня больше всего мечтает о победе и мире. В будущем мальчик мечтает стать пограничником, как его дядя – офицер Госпогранслужбы Украины", – рассказали в ГНСУ.

Мальчик рассказал, что, как вырастет, будет, как и дядя, защищать нашу страну от всех, кто посягнет на ее свободу и независимость.

Любимой песней мальчика "Ой, у лузі червона калина". Именно ее он выполнил для своего дяди-пограничника и всех нас.

Украинцы в сети отметили:

Усилия и успеха будущему пограничнику Украины! Молодчинка так держать.

Красавчик, дай Бог тебе вырасти счастливым, здоровым, любящим свою маменьку Украину.

Грустная реальность, что дети должны носить военную форму. Искренне надеюсь, что цепь трагедий прекратится.

Лучше бы одеть ребенка в вышиванку.

Напомним, что в столице страны-агрессора в Москве местная жительница под гитару исполнила известную украинскую песню о войне группы "Океан Эльзы" – "Обійми мене". Отметим, что антивоенная позиция и звучание украинского творчества расценивается кремлевскими властями как дерзкое преступление.

В сети появилось видео из города Нью-Йорк, на котором Национальная заслуженная академическая капелла Украины "Думка" спела в метро украинскую народу песню "Ой в лугу красная калина".

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