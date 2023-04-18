Сезонная аллергия: в Минздраве опубликовали карту опасных мест в Украине, которых следует избегать

Весной аллергические реакции на пыльцу заставляют страдать не только подверженным аллергиям людям. Поллиноз (аллергическая реакция в ответ на прямое действие пыльцевых аллергенов) может развиться даже у тех, кто никогда не испытывал проблем с сезонной аллергией.

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили о симптомах, вызываемых аллергией. Это – покраснение глаз и слезотечения; насморк, зуд и заложенность носа; притупление обоняния, чихание; затрудненное или учащенное дыхание; истощение или сухой кашель.

Специалисты Минздрава отмечают, что лучший способ избавиться от аллергии – избегать аллергена. Однако в случае аллергии на пыльцу растений – это тяжело.

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"Однако есть способы облегчить симптомы аллергии и улучшить качество жизни. Носите маску на улице. Она уменьшит количество вдыхаемых частиц пыльцы. Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов. После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду. Чаще проводить влажную уборку в помещениях", – посоветовали в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что у вас может быть аллергия.

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Если весной вас начинает беспокоить аллергия и усугубляются симптомы, следует обратиться к врачу. Специалист может назначить вам антигистаминные препараты.

Возможно, вам припишут и гормональные препараты или солевые растворы для промывания носа.

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