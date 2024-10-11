'Шершни Довбуша' FPV-дронами атаковали БТР-82 и штурмовую группу оккупантов (видео)

На одном из отрезков фронта, где работает 68 егерская бригада им. Олексы Довбуша, бойцы роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" устроили ночную охоту на позиции врага.

Как сообщили в Telegram-канале подразделения, ночной FPV-дрон обнаружил модернизированный бронетранспортер БТР-82 российской армии и штурмовую группу оккупантов. Меткими сбросами и дронами-камикадзе техника с личным составом была превращена в металлолом.

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

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Как это было, смотрите на видео:

"Ни холодное железо, ни тьма ночи не защитят вас от наказания", – обратились "Шершни Довбуша" к российским оккупантам.

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар БПЛА по бронетехнике армии рф. Источник: Скриншот с видео

Напомним, воины СБУ за неделю уничтожили 10 танков, 33 бронированных боевых машин, 18 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 4 системы ПВО и одну систему радиоэлектронной борьбы.

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