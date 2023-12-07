Школьница с ружьем устроила колумбайн в брянской школе: есть жертвы (фото)

В результате стрельбы в Брянской школе погибли два человека, четверо пострадали. Массовое убийство решила устроить восьмиклассница.

Как сообщают российские СМИ и паблики, после устроенного колумбайна ученица 8 класса застрелилась.

"До этого момента известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, один из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбу в брянской гимназии № 5 открыла ученица 8 класса, которую звали Алина. Девочка пришла в класс с дробовиком отца и выстрелила 5 раз.

"Девочка подождала, пока начнется урок биологии и зашла в класс. Она стреляла в основном по ребятам, которые шутили над ней в последнее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение об инциденте в гимназии поступило в оперативные службы в 09:15.

Сейчас занятия прекращены, все ученики эвакуированы и отправлены домой. Школа оцеплена, внутри работает полиция.