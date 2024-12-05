Шмигаль сообщил важную информацию о тарифах на коммуналку: о чем идет речь

Правительство Украины гарантирует стабильность коммунальных тарифов в течение отопительного сезона. Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабинета министров 3 декабря четко заявил о неизменности цен на коммунальные услуги.

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В рамках четвертой программы "Зимней поддержки" предусмотрено сохранение текущих тарифов на газ, тепло и электроэнергию. Шмигаль подчеркнул, что государство взяло на себя обязательство не повышать стоимость коммунальных услуг до завершения отопительного сезона. Об этом пишет korespondent.net.

"Никаких повышений не планируем", - подчеркнул премьер-министр, тем самым успокаивая население по поводу возможных финансовых нагрузок в зимний период.

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