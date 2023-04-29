Шоколад и лук: какие продукты запрещено давать собакам и почему

Мы воспринимаем наших домашних питомцев как полноценных членов семьи, поэтому нередко угощаем со своего стола. Но не вся пища, которую едят люди, полезна собаке. UaPortal разбирался, чем именно нельзя кормить собаку.

Шоколад

Согласно данным специалистов, количество собак с отравлением шоколадом растет дважды в год: на рождественские и пасхальные праздники. В какао-бобах содержится алкалоид под названием теобромин. Его концентрация в шоколаде слишком мала, чтобы навредить человеку, но маленького куска шоколадки хватит, чтобы вызвать у собаки диарею, рвоту и даже привести к смерти. Поэтому кинологи призывают хранить шоколад подальше от четырехлапых друзей. Лечение отравления теобромином очень дорогое и сложное, поэтому лучше предотвращать появление проблемы. В специализированных магазинах есть широкий выбор вкусностей для собак.

Помимо шоколада нельзя давать собаке следующие продукты:

– пирожные;

– булочки;

– сухофрукты (категорически нельзя давать клюкву и изюм);

– мускатный орех;

– чеснок;

– лук.

Из растений опасность для четырехлапых несут:

– лилии;

– нарциссы;

– гиацинты;

– тюльпаны;

– колокольчики.

В этих цветах содержатся алкалоиды и гликозиды, токсичные для собак.

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Признаки отравления у собаки:

– повышенное слюноотделение;

– тошнота;

– рвота;

– диарея;

– учащенное сердцебиение;

– учащенное дыхание.

Если вы заметили такие симптомы, немедленно вызывайте ветеринара.

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