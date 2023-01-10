Шольц не исключил передачу ВСУ танков Leopard: что известно об этих машинах

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. По его словам, ФРГ на такой шаг самостоятельно не пойдет, только с союзниками.

Во время мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ) Шольц отметил, что Германия будет оставаться единственной со своими друзьями. Об этом сообщает Reuters.

"Германия не пойдет на это сама. Германия всегда будет оставаться единственной со своими друзьями и союзниками", – сказал Шольц.

По его словам, противоположное решение было бы безответственным в столь опасной ситуации. Шольц убежден, что нужно координировать поставки оружия Украине вместе с союзниками.

Как отметил канцлер, уже потрачено "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".

Что известно о танках Leopard

Первым изготовленным танком после Второй мировой войны стал Leopard 1. Работа над его созданием началась в 1950-х годах, а в 1965 году его на вооружение приняли 12 стран.

Двигатель – турбированный дизель 1500 л.

Пушка – 120 мм, длина ствола – 44 калибра.

Вес боевой единицы – 55 т.

Максимальная скорость – 68 км/ч.

Скорость заднего хода – до 31 км/ч.

У Leopard удачное сочетание характеристики боевой машины, но базовая версия уже была несколько раз видоизменена. А у танка есть несколько вариаций.

В этих танках заложены все четыре главных компонента эффективности танка на поле боя:

огневые мощности 120-мм пушки,

высокий уровень защиты,

маневровость,

совершенная система управления огнем.

И с каждой новой модернизацией машины все эти четыре параметра только возрастали.

Для Вооруженных сил Украины нужна модификация Leopard 2. Это позволит украинской армии пойти в успешное контрнаступление на востоке и юге.

Leopard 2 стал преемником успешной разработки той же фирмы – основного боевого танка Leopard 1. Его начали производить в 1979 году. Эти танки находятся на вооружении Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции. Всего было выпущено 3 200 танков этой модели.

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