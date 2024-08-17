Будет штормить три дня подряд: изменился график магнитных бурь на август 2024 года

Начавшаяся на Земле 16 августа магнитная буря красного уровня опасности усилит свое влияние. Ожидается, что геомагнитные штормы будут продолжаться трое суток.

По данным сервиса Meteoagent, в субботу, 17 августа, продолжается геомагнитный шторм К-индекса 4, относящийся к оранжевому уровню опасности. В воскресенье, 18 августа, его мощность составит 5 баллов (красный уровень).

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Магнитный бурый календарь

Магнитные бури 17-27 августа. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури 17-27 августа. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Прогноз магнитных бурь на конец августа 2024 г.

18 августа – магнитная буря с К-индексом 5

19 августа – магнитная буря с К-индексом 4

20 и 21 августа – магнитная буря с К-индексом 2 (зеленый уровень)

22 и 23 августа – магнитная буря с К-индексом 3 (повышенная опасность)

С 24 по 31 августа – магнитная буря с К-индексом 2 (зеленый уровень).

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это периоды, когда магнитное поле Земли претерпевает значительные изменения под влиянием солнечной активности. Эти изменения могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и навигации, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Как появляются магнитные бури?

Магнитные бури появляются, когда на Солнце происходят вспышки либо выбросы корональной массы. Эти явления генерируют потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, влияют на ее магнитное поле.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Защищайте себя от солнца. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую калием и магнием. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Соблюдайте режим дня. Занимайтесь спортом. Принимайте контрастный душ. Слушайте спокойную музыку. Избегайте стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

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