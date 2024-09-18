Штраф 50 тысяч и конфискация авто: за какое нарушение водитель может получить максимальное наказание

В Украине за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрены строгие штрафные санкции. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), размер штрафа и дополнительные наказания зависят от количества совершаемых правонарушений.

За первое обнаруженное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на один год. Однако это далеко не самое плохое, что может произойти, пишет OBOZ.UA.

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При повторном нарушении в течение года штраф существенно увеличивается до 34 тысяч гривен, а срок лишения водительских прав возрастает до трех лет. Кроме того, у нарушителя могут изъять транспортное средство.

Строгое наказание предусмотрено за третье и последующие нарушения в течение года. В таком случае водитель обязан уплатить штраф в размере 51 тысяч гривен, потерять право управлять транспортными средствами на 10 лет и может быть лишен собственного автомобиля. Альтернативным наказанием является административный арест на 15 суток с такими же последствиями.

Важно понимать: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии не только правонарушением, но и угрозой жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Напомним, водитель в пробке может получить штраф. Узнайте, что категорически запрещено делать.

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