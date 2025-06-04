Штраф за пустой бак: сколько и где придется заплатить украинским водителям

Остановка на дороге из-за отсутствия горючего может обойтись украинским водителям в немалую сумму – в ряде стран за это предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает издание SUV.News. Согласно немецкому законодательству, остановка из-за нехватки горючего расценивается как проявление халатности, поскольку может представлять угрозу для других водителей.

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Полиция имеет полномочия привлечь нарушителя к административной ответственности. Поэтому перед выездом на немецкие дороги власти настоятельно рекомендуют убедиться, что в баке достаточно горючего для всей поездки.

"Казалось бы, мелочь – поехать с почти пустым баком, но для украинского водителя за границей это может закончиться солидным штрафом.

Ранее мы говорили, что большинству украинских водителей грозит штраф до 8500 грн.

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