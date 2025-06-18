Штрафуют за старую запаску: действительно ли полиция стала активнее наказывать водителей

В Украине распространяется ошибочное убеждение, что после отмены обязательного техосмотра полиция начала массово штрафовать водителей за использование старых запасок. Впрочем, никаких новых правил в этой сфере не вводили – штрафы возможны только в случае нарушения действующих норм относительно технического состояния автомобильных шин.

Представитель Патрульной полиции в комментарии одному из медиа отметил, что штрафы могут накладываться в случаях выявления дефектов колес, в частности, если шины имеют существенный износ протектора или механические повреждения, пишет сайт Avtomob.

Размер наказания, согласно статье 121 Кодекса Украины об админправонарушениях, варьируется от 340 до 510 гривен.

Автоинструктор Антон Дзюба, комментируя ситуацию подчеркнул, что многие водители слишком долго эксплуатируют запасное колесо – иногда неделями или даже месяцами. Такие действия могут привести к серьезным проблемам как с точки зрения безопасности дорожного движения, так и финансовых затрат. К тому же в пункте 31 ПДД четко указаны требования к техническому состоянию транспортных средств, в том числе и относительно соответствия шин установленным нормам.

Читайте также: Нужно ли водителям в Украине возить с собой бумажный страховой полис?

Так, для летней резины допустимый минимум высоты протектора составляет 1,6 мм, а для зимней – не менее 4 мм. Также правила запрещают устанавливать на одну ось автомобиля шины разного типа.

Применение запасного колеса, которое отличается от других шин по параметрам – таким как размер, тип протектора или сезонное назначение – считается нарушением действующих норм, независимо от того, насколько оно новое. "Никаких изменений в правилах по этому поводу не введено, и, насколько мне известно, соответствующих законопроектов тоже нет. Однако существует законопроект о "сезонности" шин. Кроме того, в 31 разделе ПДД четко указано, что на одну ось транспортного средства нельзя устанавливать шины разного типа. Поэтому использование запаски, если она не соответствует требованиям, – это уже сейчас является нарушением", – пояснил Дзюба.

По словам эксперта, хотя полиция обычно принимает во внимание пятилетний срок использования шин, большинство производителей допускает их эксплуатацию до 10 лет – при условии надлежащего хранения и отсутствия дефектов. Сам по себе возраст шины не является поводом для наложения штрафа, однако если запасное колесо:

если оно установлено на транспортное средство и используется;

имеет видимые повреждения или дефекты;

имеет чрезмерно изношенный протектор;

отличается по характеристикам от основных шин – в таком случае правоохранители могут наложить штраф.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!