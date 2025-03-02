Штрафы для водителей за использование Дии: что стоит знать украинцам и как избежать наказания

В Украине активно внедряются цифровые технологии для документооборота. Уже несколько лет водители могут использовать электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств через приложение Дія.

Несмотря на официальный статус электронных документов, некоторые водители сталкиваются со случаями, когда полицейские требуют водительское удостоверение, а в случае его отсутствия налагают штрафы. Об этом сообщает Avtomob.

Согласно пункту 2.1а Правил дорожного движения, водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение и предъявлять его по требованию патрульного полицейского. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 425 гривен (статья 126 часть 1 КУоАП). В то же время, постановление Кабинета Министров №956 от 23 октября 2019 года четко определяет, что электронные документы в приложении Действие имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые варианты.

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Следовательно, водители в Украине имеют право использовать электронные водительские удостоверения не только как дополнительный вариант, но и полноценную замену пластиковым документам. Если полицейский настаивает на предъявлении физического оригинала и налагает штраф, несмотря на наличие цифровой версии, то такие действия считаются незаконными. Юристы отмечают, что в подобных случаях суды обычно поддерживают водителей и отменяют штрафы.

Важно, чтобы водители знали свои права: электронные документы в приложении Дія имеют такую же юридическую силу, как бумажные или пластиковые версии, и их предъявление не должно стать основанием для наложения штрафа.

Напомним, украинским водителям грозит 3400 грн. штрафа за несвоевременную замену прав.

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