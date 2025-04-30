Штрафы планируют повысить в 50 раз: за какие нарушения хотят усилить ответственность в Раде

В Верховной Раде предлагают существенно усилить административную ответственность за нарушения на объектах и территориях природно-заповедного фонда. В частности, размер штрафов за такие действия может вырасти в 50 раз."

Это положение предусмотрено в правительственном законопроекте №11309, который 29 апреля поддержали в первом чтении 234 народных депутата. Об этом пишет OBOZ.UA.

Законопроект предусматривает внедрение новых экологических ограничений по передвижению механического транспорта (включая мотоциклы, квадроциклы и багги) на территориях природных заповедников. Это станет важным шагом к полному запрету джипинга в охраняемых зонах, ведь документ предлагает существенное повышение штрафов за несоблюдение правил сохранения и использования заповедных территорий:

для физических лиц – от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн;

для должностных лиц – от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

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"Без обновления политики штрафов есть риски, что потенциальные правонарушители смогут игнорировать новые правила, ведь сегодня размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн, а для должностных лиц – от 255 до 510 грн. Такие суммы не выполняют превентивную функцию. Например, в 2024 году был вынесен 661 протокол и наложены штрафы на сумму всего 89,24 тыс. грн. Но фактический ущерб природно-заповедному фонду за этот же период составил более 430 млн грн", – сказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что это решение является частью выполнения международных обязательств Украины, ведь статья 361 Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом определяет охрану окружающей среды как стратегическое направление. Министр отметила, что повышение штрафов – один из эффективных способов сохранить биоразнообразие и уменьшить вредное воздействие транспорта.

Напомним, украинским водителям грозит 3400 грн штрафа за несвоевременную замену прав.

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