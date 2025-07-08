Штрафы за 'неправильные' паспорта: сколько придется заплатить украинцам

Украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. Это обязательная процедура, для которой установлен срок выполнения – один месяц.

Если в течение положенного времени не заменить фотографию в паспорте старого образца или не получить новую ID-карту, документ становится недействительным, что может привести к штрафу от 17 до 51 грн. Вместе с тем, как пояснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка является бессрочным документом, пишет OBOZ.UA.

Это значит, что обязанности обменивать его на ID-карту нет, за исключением отдельных случаев, таких как невклеенное фото по достижении 25 или 45 лет.

Если владелец паспорта не вклеил фото в документ в течение месяца после достижения установленного возрастного рубежа, паспорт-книжечка подлежит обмену на ID-карту обязательно.

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Также паспорт образца 1994 года заменяется в случае его утери, кражи, повреждения, смены фамилии или других данных владельца.

На сколько штрафуют за просроченный паспорт

Если своевременно не вклеить фото в паспорт старого образца или не обменять его на новый документ, такой паспорт теряет свою действительность. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользование недействительным паспортом влечет за собой ответственность:

первый случай ограничивается предупреждением;

при повторном нарушении в течение года начисляется штраф от 17 до 51 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда нужно обменять паспорт-книжечку на ID-карту.

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