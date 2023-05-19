Штурмовики 3-й бригады закрепились на выгодных позициях под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов и закрепляться на выгодных позициях на разных участках фронта. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выбили россиян на Бахмутском направлении.

Защитники Украины смогли освободить позиции от оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский на канале в Telegram.

"Работа 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах", – говорится в сообщении.

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На видео снятое с камеры одного из бойцов видно, как украинские военные заходят в посадку на Бахмутском направлении и зачищают блиндажи от оккупантов.

В ходе операции один из военнослужащих получил ранения. Его эвакуировали в специальную бронемашину.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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