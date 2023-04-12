Шумерская жрица стала первым автором в истории – археологи раскрыли подробности

Археологи установили имя первого в мире автора, оставившего свою подпись под произведением. Ею оказалась шумерская жрица Энхедуанна, жившая более 4200 лет назад.

Она сделала это именно во время правления своего отца – Саргона Аккадского, возможно, первого императора в истории. Об этом сообщает Discover.

Отмечается, что после написания храмового гимна, где хвасталась сила шумерской богини письма и зерна, верховная жрица размахом написала свое имя.

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"Она, безусловно, играла очень мощную культовую и политическую роль", – говорит Сидни Бебкок, куратор древних западных печатей и табличек в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке.

Ее "Восхваление Инанны" описывает реальный период после Саргона, когда кто-то по имени Лугаль-Ане восстает и берет власть в Ури – изгоняет Энхедуанну и, возможно, совершает сексуальное насилие над ней. Сама поэма описывает эту ситуацию: Энгедуанна убегает из окна и просит Инанну заступиться от имени династии Саргона.

Стихотворение заканчивается возвращением порядка, отмечает Бэбкок. Это мощное сообщение, подтверждающее легитимность правления ее племянника. Инанну также успокаивают, и ей приписывают уничтожение врага.

Недавно Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

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