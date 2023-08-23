Силы обороны открыли огонь по российскому самолету в Черном море (видео)

Украинские военные нанесли удар по находившемуся в акватории Черного моря российскому самолету. Самолет оккупантов был недалеко от острова Змеиный.

Как рассказали в разведке, столкновение с вражеским самолетом произошло в территориальных водах Украины в районе так называемых "вышек Бойко". Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.

"Самолёт оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва", не нанеся никакого вреда украинским военным.

"В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", – добавили в разведке.

Ролик ГУР обрывается, когда ракета с катера достигает верхнего левого угла видео. Неизвестно, что и как она поразила.

Напомним, 23 августа ночью Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

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