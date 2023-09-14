Силы обороны Украины деоккупировали Андреевку в Донецкой области. Карта фронта

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка в Донецкой области, расположенный к югу от Бахмута.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", – написала она в Телеграм-канале.

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"На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед. На северном фланге враг пытается отразить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости", – добавила чиновница.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу оккупантов удалось на Запорожском направлении.

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