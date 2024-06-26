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Война в Украине

Силы обороны уничтожили пусковую установку россиян ПВО вблизи Белгорода (видео)

Былим Елена

Силы обороны уничтожили пусковую установку россиян ПВО вблизи Белгорода (видео)
ПВО оккупантов

Утром 26 июня вблизи российского города Белгород раздавались взрывы. О них сообщали жители села Стрелецкое и поселки Северное в Белгородском районе.

В телеграм-канале "Жесть Белгород" около семи часов утра написали, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.

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Через несколько минут было сообщено, что в Белгородском районе виднеется столб дыма.

Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel
Дым после взрыва был виден за пределами Белгорода. Источник: t.me/belpepel

По предварительным данным, в полях населенных пунктов Стрелецкое и Северное была уничтожена пусковая установка ПВО российской армии.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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