Ситуация на Бахмутском направлении обострилась, – Маляр
Украинские военные продолжают вести упорные бои на Бахмутском направлении. На этом участке фронта обстановка снова обострилась.
Враг пытался наступать, но безуспешно. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны – имели определенный успех", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться.
"Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", – указала она.
Маляр добавила, что на южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои. Неспокойно также в самом Бахмуте.
"Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", – подчеркнула замглавы Минобороны.
На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК.
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