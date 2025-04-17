Скачок доллара: экономисты объяснили, что произошло с курсом на прошлой неделе и дали прогнозы на будущее

В течение прошлой недели наблюдалось снижение курса доллара США по отношению к евро, что, в свою очередь, сказалось и на ситуации на украинском валютном рынке. Национальный банк Украины отреагировал, ослабив гривну как к доллару, так и евро, что привело к увеличению курсового разрыва между этими валютами.

Об этом сообщается в еженедельном финансовом обзоре инвестиционной компании ICU, пишет УНИАН. Согласно данным, объемы продаж валюты на межбанковском рынке сократились на 12%, тогда как покупка снизилась всего на 1%. В результате чистый объем покупки валюты вырос на 63% и достиг 275 млн. долларов.

В то же время, на розничном рынке объемы чистой покупки валюты уменьшились на 36%, составив 80 млн долларов. Общий дефицит валюты в обращении увеличился на 21% – до 356 млн. долларов.

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Также отмечается, что Нацбанк активизировал валютные интервенции, увеличив их на 37% – до 536 млн. долларов, особенно во второй половине недели. Кроме того, курс гривны к доллару был ослаблен на 0,5% – до уровня 41,39 грн/долл. Параллельно с этим из-за укрепления евро по отношению к доллару официальный курс гривны к евро вырос на 3% - до нового максимума 46,92 грн/евро (по состоянию на 14 апреля).

Эксперты объясняют падение объемов продаж валюты вероятной осторожностью со стороны экспортеров, не спешащих конвертировать валютную выручку из-за нестабильности на глобальных финансовых рынках. Ослабление гривны по отношению к доллару, по словам аналитиков, носит скорее технический характер – это возврат к привычным значениям после заметного укрепления в первой половине апреля.

"Гривна все еще остается на 1,5% крепче по сравнению с началом года. Текущее незначительное ослабление не стоит расценивать как начало длительной девальвации со стороны НБУ. В то же время, учитывая динамику на международных рынках, регулятор вынужден корректировать курс гривны к евро и поддерживать соответствующий паритет между основными валютами", – отметили.

Раньше мы рассказывали, каким будет курс доллара до 20 апреля.

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