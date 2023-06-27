Скандальный российский певец Эдуард Шарлот сжег паспорт и просится в Киев (видео)

25-летний российский певец Эдуард Шарлотт в Instagram опубликовал видео, на котором сжег российский паспорт. После того как документ загорелся, мужчина выбросил его на землю.

Свое видео Шарлот подписал так: "Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу".

На этом видео Шарлотт заявил, что не считает себя гражданином российской федерации и хочет в Киев, чтобы "поддерживать людей".

"Обращение к государству Украина. Меня зовут Эдуард Шарлотт. Я знаменитый композитор российской федерации, автор песен. Последние три года активно противостою политике государства в отношении войны против Киева и устройству музыкального рынка страны. Хочу попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, разной помощью", – сказал он на видео.

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Шарлот добавил, что считает необходимым быть в "трудные времена с громящими, притесняющими".

Он говорит, что ждет официального приглашения в Украину, и хочет, чтобы ему "организовали путь":

"Я больше не гражданин преступной России. Территориальную нахожусь в другой стране, имею максимальную ясность, выбираю тех, кто за мир и братство народов. Пожалуйста, организуйте путь, например через официальное приглашение. Прошу, очень нуждаюсь в отдаче. Пишите на почту, она указана в профиле в Инстаграм. Слава Киевской Руси!", – завершил он свое обращение.

Кто такой Эдуард Шарлотт?

Исполнитель и автор песен родился 7 февраля 1998 года в Самаре в России. Прославился благодаря песне "Щека на щеку" и вирусным роликам в TikTok. В январе 2023 года Шарлотт заявил, что он якобы умер. Запись о смерти появилась в его соцсетях. Через некоторое время певец "ожил".

Выяснилось, что таким образом он шутит. Год назад в соцсетях певца появлялась запись "RIP 1998-2022". Таким образом он уже три раза "хранил" себя. А в смерти обвинял российские власти.

Напомним, в начале января 2023 года в сети обсуждали смерть российского блогера и музыканта Дани Кашина. Таким образом Кашин решил взбудоражить сеть и увеличить количество запросов у Google о своем лице.

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