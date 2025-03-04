Сколько будем платить за электроэнергию с 1 марта: новые тарифы

Оплата коммунальных услуг остается одной из важнейших тем для украинцев, ведь любые изменения в тарифах могут повлиять на финансовое состояние граждан и предприятий. Теперь тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт∙ч и будет оставаться неизменным до 1 мая 2025 года.

Это подтвердил министр энергетики Герман Галущенко в ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко. Правительство не планирует повышение цен в ближайшее время, а в меморандуме МВФ также нет требований к Украине по увеличению тарифов.

Предыдущее повышение цен на электроэнергию было вызвано массовыми атаками России на энергетическую инфраструктуру. По словам Галущенко, Украина пережила самую масштабную в истории кампанию по ремонту энергосистемы. В то же время, некоторые эксперты прогнозируют возможный рост тарифов в июне 2025 года. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стоимость электроэнергии может вырасти до 6,64 грн/кВт∙ч, а в перспективе нескольких лет достичь 9 грн/кВт∙ч.

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Действующий тариф распространяется на всех бытовых потребителей, в частности, на жителей ОСМД, общежитий и домов с коллективными счетчиками. Для владельцев жилья с электроотоплением в период с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года будет действовать сниженный тариф: 2,64 грн/кВт∙ч при потреблении до 2000 кВт∙ч в месяц, а при превышении этого объема – 4,32 грн/кВт∙ч.

Для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков сохраняются действующие тарифные коэффициенты. В ночной период (с 23:00 до 07:00) электроэнергия будет стоить вдвое дешевле – 2,16 грн/кВт∙ч.

На рынке электроэнергии для бизнеса тарифы пересматривались несколько раз в 2024 году. Последний раз изменения произошли 1 октября – Национальная комиссия приняла новые предельные цены для рынка "на сутки вперед", что объясняется необходимостью финансирования восстановления энергосистемы и постепенным выравниванием цен к европейским стандартам.

Несмотря на нынешнюю стабильность тарифов для населения, вопрос дальнейшего повышения остается открытым, и украинцам следует быть готовыми к возможным изменениям в следующем году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет платить за свет меньше.

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