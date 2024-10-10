Сколько будет стоить электроэнергия в Украине с 1 ноября: названа цена за 1 кВт*ч

В Украине с 1 ноября будет действовать тариф на электроэнергию, который составит 4,32 грн за кВт*ч. Однако для потребителей, которые используют электричество для отопления и имеют утвержденный проект электроотопления, будет действовать льготный тариф – 2,64 грн за кВт*ч для объема до 2 тыс. кВт*ч в месяц.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Большинство граждан Украины будет платить 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, который был утвержден с 1 июня, покрывает только себестоимость производства электроэнергии двумя государственными компаниями – "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Также он включает стоимость передачи, распределения электроэнергии по регионам и ее поставки конечному потребителю.

Напомним, ранее нардеп назвал дату, когда украинцев ожидает повышение тарифа на свет.

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