Сколько будет стоить газ для украинцев с 1 мая

После завершения отопительного сезона, который продлится до 30 апреля, украинцы и дальше будут платить за газ по действующим тарифам. В частности, для клиентов компании "Нефтегаз Украины" стоимость останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, подчеркнув, что в настоящее время правительство не рассматривает варианты изменения тарифов на коммунальные услуги. По словам главы Кабинета Министров, вопрос повышения цен на газ или электроэнергию в ближайшее время даже не обсуждается. После 1 мая тарифы на электроэнергию останутся без изменений — 4,32 грн за киловатт-час.

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В "Нефтегазе Украины" предупреждают, что потребители могут получить платежки с указанной задолженностью, которой на самом деле нет. Как пояснили в компании, такая ситуация чаще всего возникает из-за ошибки в указании лицевого счета. Поэтому перед оплатой следует внимательно сверять все данные, особенно номер счета во избежание недоразумений. В компании отметили, что подобные ошибки случаются даже у самых внимательных потребителей, особенно когда оплата производится наспех. Поэтому советуют проверять правильность введенных реквизитов или воспользоваться официальными банковскими сервисами, автоматически подтягивающими актуальные данные.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля.

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